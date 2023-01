Kiev diz ter abatido 45 drones russos durante a passagem de ano

A Força Aérea ucraniana afirmou hoje que abateu 45 'drones' explosivos num ataque lançado pelas forças russas durante a noite de passagem do ano.

"Durante a noite de 31 de dezembro de 2022 para 01 de janeiro de 2023, as forças ocupantes russas atacaram a Ucrânia com 'drones' 'kamikazes' [armadilhados com explosivos] Shared, de fabrico iraniano", afirmou a Força Aérea das Forças Armadas ucranianas, num comunicado publicado na rede Telegram e divulgado pela agência de notícias Ukrinform.