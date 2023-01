Cirurgião retira “granada por explodir” do peito de soldado ucraniano

Uma equipa de cirurgiões terá retirado uma granada por detonar do interior do tórax de um soldado ucraniano. Para contar a história foram publicadas duas fotografias no Telegram, uma das quais de um raio-x onde é possível ver a alegada granada.

O explosivo foi retirado numa operação que contou com a participação dos cirurgiões militares mais experientes da Ucrânia, informaram as Forças Armadas daquele país. No local estavam também presentes sapadores, devido ao risco da granada “explodir a qualquer momento”.

De acordo com as Forças Armadas ucranianas, a operação foi um sucesso e o soldado está agora a recuperar. Na publicação do Telegram onde partilharam o feito, divulgaram também duas fotografias: uma de um raio-x ao peito do soldado e outra da granada já no exterior, nas mãos do cirurgião Andriy Verba.