Rússia divulga imagens de exercícios militares no mar da Noruega

Na guerra mediática, a Rússia continua a fazer demonstrações de força e divulgou esta terça-feira imagens de novos exercícios militares no mar da Noruega.

A fragata Gorshkov está preparada para ataques de longo alcance, equipada com mísseis hipersónicos capazes de viajar até nove vezes a velocidade do som. Os exercícios decorreram em pleno mar da Noruega, uma parte do oceano Atlântico a noroeste da Noruega.

Os poderosos mísseis que a Rússia vai “exibir” pelo Atlântico

Na semana passada, Vladimir Putin enviou a fragata Gorshkov para o Oceano Atlântico. Numa clara manifestação de força, a Rússia diz que estes mísseis têm a capacidade de iludir qualquer sistema de defesa antiaérea do mundo.

A bordo da fragata Almirante Gorshkov, uma das jóias da coroa da marinha russa, seguem os mísseis de nova geração que têm a capacidade de viajar a uma velocidade muito superior à do som, a mais 11 mil quilómetros por hora, com um alcance de mais de mil quilómetros.