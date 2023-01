Compreender o conflito: a Ucrânia mais perto de ter poder de ataque

1 – POLÓNIA DISPOSTA A DAR TANQUES LEOPARD À UCRÂNIA ATRAVÉS DE COLIGAÇÃO INTERNACIONAL



A Polónia está disposta a entregar à Ucrânia uma companhia de tanques Leopard, pretendidos desde há meses por Kiev, no âmbito de uma coligação internacional, indicou o Presidente polaco. "Uma companhia de tanques de assalto Leopard [14 blindados] será entregue no âmbito de uma coligação que está prestes a ser construída", declarou Andrzej Duda no decurso de uma conferência de imprensa conjunta com os homólogos ucrani