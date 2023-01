Guerra Rússia-Ucrânia

Zelensky pede que Bielorrússia não entre numa guerra "absolutamente vergonhosa"

AP

O pedido do Presidente ucraniano surge após as declarações do homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, que sugeriu que a Ucrânia continua a treinar "militares e extremistas", ao mesmo tempo que "sugere a assinatura de um pacto de não-agressão".