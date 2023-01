"Certo é que Ucrânia e Rússia vão ter mais condições de combater nos próximos meses"

A imprensa alemã diz que Berlim vai enviar tanques para a Ucrânia, uma questão de “importância fundamental” para a Ucrânia, afirma o comentador da SIC Germano Almeida.

Os pormenores - desde quantos tanques Leopard 2 vão ser enviados ou se outros países como a Polónia vão ser autorizados a enviar este equipamento - vão ser hoje discutidos no Budenstag, o Parlamento alemão.

“Num momento em que a Rússia está a escalar na mobilização e no poder de fogo no terreno - sobretudo no leste da Ucrânia, mas está também a tentar atacar a sul - a Ucrânia precisava de subir de patamar (…). Precisa de ter carros de combate de topo e os Leopard 2 são, a par dos Challenger 2 britânicos e dos Leclerc franceses - que a França em princípio também vai dar - capazes de poder de fogo a mais longa distância".