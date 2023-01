Envio de tanques dos EUA para a Ucrânia "é uma provocação descarada", diz Rússia

"Se os Estados Unidos decidirem fornecer tanques, justificar tal passo com argumentos como 'armas defensivas' definitivamente não vai funcionar. Será outra provocação descarada contra a Federação Russa".

"É óbvio que Washington está a tentar intencionalmente infligir-nos uma derrota estratégica", disse Antonov através da conta da embaixada no Telegram.

As autoridades ucranianas têm repetidamente pedido mais armas pesadas e Washington cedeu à pressão do presidente Zelensky. A Rússia considera esta mais uma "provocação flagrante" e diz que quem vai sofrer é a Ucrânia, avisou o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov

A Rússia fala numa "provocação descarada" o anúncio de que os EUA vão enviar para a Ucrânia pelo menos 30 tanques Abrams M1 e ameaça destruí-los no terreno. O anúncio oficial dos EUA deverá ser feito hoje.

Imprensa alemã diz que Berlim vai enviar tanques para a Ucrânia

A Alemanha terá autorizado o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia. A notícia está a ser avançada pelo jornal alemão Der Spiegel. O tema vai ser hoje debatido no Parlamento alemão.

Há semanas que a Alemanha é pressionada pelos aliados, principalmente pela Polónia, que só precisa da luz verde para avançar com a entrega dos tanques. Os Leopard 2 são dos mais avançados do mundo, mas, como são de fabrico alemão, só podem ser enviados com a aprovação de Berlim.