Alemanha planeia entregar tanques à Ucrânia entre final de março e abril

A Alemanha espera entregar os tanques Leopard 2, de fabrico alemão à Ucrânia entre o "final de março e o início de abril", disse hoje o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius.

"Está previsto que teremos a companhia [de tanques blindados] no final de março e no início de abril" na Ucrânia, declarou o ministro alemão durante uma visita às tropas das Forças Armadas [Bundeswehr], na Saxónia-Anhalt, no leste da Alemanha.

O treino dos soldados ucranianos para a utilização dos blindados leves Marder, prometido por Berlim no início do ano, começará "no final de janeiro" na Alemanha e o treino para os Leopard 2 será "um pouco mais tarde", de acordo com Pistorius.

Após semanas de hesitação, os Estados Unidos e a Alemanha anunciaram na quarta-feira a entrega de tanques pesados à Ucrânia, dando um novo passo no apoio militar a Kiev na preparação de uma possível contraofensiva à invasão russa.