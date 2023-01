Corpos de mercenários do grupo Wagner enchem cemitério na Ucrânia

Um cemitério usado pelo grupo Wagner na Ucrânia registou um rápido aumento do número de sepulturas nos últimos dois meses, depois da intensificação dos combates nas cidades de Soledar e Bakhmut.

O terreno estava vazio no verão. Em novembro tinha três fileiras de túmulos. A 24 de janeiro estava repleto. Sobre as sepulturas alinhadas, coroas de flores com a insígnia do exército privado de mercenários.

Imagens de satélite da norte-americana Maxar confirmam o aumento dramático de sepulturas no cemitério improvisado na região de Karsnodar, entre o final de novembro e os últimos dias.

Muitos dos homens enterrados eram prisioneiros recrutados pelo grupo Wagner com a promessa de perdão da pena, se sobrevivessem seis meses na frente de combate. Carne para canhão, denunciou Kiev, mas com o propósito de sobrecarregar a defesa ucraniana.

O fundador do grupo Wagner vangloria-se frequentemente de estar a dar uma segunda oportunidade a criminosos. Em vários vídeos promocionais, dirige-se a antigos condenados, assegurando que já podem regressar a casa como homens livres.

Os corpos sepultados não foram reclamados, ou poderão ter dado indicações para as famílias não serem informadas.

Os habitantes que assistem ao crescimento do cemitério afirmam que as sepulturas representam uma parcela das baixas do grupo Wagner, porque outros combatentes terão sido cremados.