Zelensky faz 45 anos, a Ucrânia é fortemente atacada e o Presidente só queria "seguir em frente"

Pela primeira vez desde o início do ano, a região de Kiev foi duramente atingida. Dos 55 mísseis russos disparados , as defesas antiaéreas ainda conseguiram intercetar 47, 20 dos quais tinham como destino a capital ucraniana. Ainda assim não foi possível evitar a morte de um homem de 55 anos, vários feridos e muitos danos em zonas residenciais.

Os bombardeamentos desta quinta-feira ocorreram em plena hora de ponta da manhã e obrigaram a população de Kiev a refugiar-se nos túneis do metro. Se por um lado se enquadram no padrão recente da ofensiva russa generalizada a todo o país a cada duas semanas, por outro será indissociável da garantia ucraniana alcançada na véspera da entrega de tanques por parte da Alemanha e dos Estados Unidos.

A campanha de ataques contra infraestruturas de energia, e não só, estendeu-se a doze províncias de todo o país e provocou a morte de, pelo menos, 11 pessoas e ferimentos em outras 11. Entre as regiões atingidas estão Zaporíjia, Kharkiv e Odessa, onde a população enfrenta temperaturas negativas enquanto a Rússia continua a destruir infraestruturas de primeira necessidade no dia em que a Unesco inscreveu o centro histórico da cidade portuária do Mar Negro na Lista do Património Mundial em risco de destruição.

No porto da cidade, prossegue o acordo da exportação de cereais e outras matérias-primas firmado no verão passado, se bem que sob denúncias ucranianas de que as autoridades russas estarão, deliberadamente, a atrasar as inspeções de saída de navios de forma a reduzir a o tráfego marítimo a metade do ritmo máximo, registado há três meses.

Do outro lado do Mar Negro também há novidades: a Rússia divulgou imagens da reparação da ponte da Crimeia, alvo de uma explosão no início de outubro passado. A ponte, construída em 2018, quatro anos depois da anexação da Crimeia, é uma infraestrutura vital e simbólica do controlo russo do território. As autoridades que já tinham reaberto uma parte do trânsito em meados de dezembro. Moscovo prometeu ter a ponte totalmente operacional em julho.

Volodymyr Zelensky deu esta quinta-feira várias entrevistas internacionais, no dia em que assinala o seu aniversário. Questionado sobre qual seria a melhor prenda que podia receber, o Presidente da Ucrânia disse que gostava de “seguir em frente, nada mais”.