Após uma visita ao Reino Unido, o Presidente Zelensky vai deslocar-se a Paris esta quarta-feira à noite para se encontrar com o Presidente Macron e o chanceler alemão, Olaf Scholz, indica a agência Reuters.

O Presidente Macron vai receber o seu homólogo ucraniano, Zelensky, esta quarta-feira à noite em Paris. O encontro ainda vai contar com a presença do chanceler alemão, confirmou o Palácio do Eliseu.

O porta-voz de Olaf Scholz confirmou a AFP que o chanceler vai reunir-se com Zelensky e Macron.

“Partimos hoje para Paris, para nos encontrarmos com Zelensky e Macron. De lá continuaremos a viagem para Bruxelas”, disse Steffen Hebestreit.

Os três líderes vão conversar durante um jantar no palácio presidencial, disse à AFP uma fonte próxima do gabinete.

O Palácio do Eliseu dará mais pormenores sobre o encontro nas próximas horas, com alguns meios de comunicação a avançarem que se vai tratar de um jantar de trabalho.

Esta reunião acontece após o Presidente Emmanuel Macron ter decidido fornecer na semana passada um sistema de defesa antiaéreo, em conjunto com a Itália.

Quanto ao fornecimento de armamento pesado, o Presidente francês tem-se mostrado aberto ao envio de material pesado, dizendo que "nada pode ser excluído" nesta ofensiva.

O Presidente Zelensky vai visitar Bruxelas na quinta-feira para uma cimeira da União Europeia, embora a sua presença ainda não tenha sido oficialmente confirmada.

Esta viagem aos países europeus antecede o primeiro aniversário da invasão russa a 24 de fevereiro de 2022.