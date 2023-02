Zelensky vai ou não a Bruxelas?

A viagem do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Bruxelas poderá vir a ser cancelada. Em causa estão preocupações com a segurança do Presidente Ucraniano.

A viagem deveria ter sido planeada em segredo, mas o Partido Popular Europeu divulgou o encontro nas redes sociais. A publicação do partido foi apagada minutos depois.

Entretanto, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apontou o Parlamento Europeu como responsável pela divulgação precoce da viagem.

Desde o início da guerra que Zelensky deixou a Ucrânia apenas uma vez, no final de dezembro, para discursar perante o Congresso dos Estados Unidos da América, em Washington, e para uma reunião com o Presidente norte-americano, Joe Biden.

Zelensky convidado para cimeira do Conselho Europeu

O Presidente da Ucrânia foi convidado para participar presencialmente numa cimeira do Conselho Europeu, revelou fonte oficial do organismo, estando a próxima agendada para quinta e sexta-feira em Bruxelas.

Na segunda-feira, fontes europeias relataram que estava equacionada a participação de Zelensky, na quinta-feira, na reunião do Conselho Europeu, e que o Presidente ucraniano também estaria presente numa sessão extraordinária do Parlamento Europeu, em Bruxelas.