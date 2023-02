Ministro alemão visita Kiev de surpresa e anuncia envio de dezenas de Leopard 1

A Alemanha aprovou o envio de 100 tanques Leopard 1 para a Ucrânia, numa operação conjunta entre a Alemanha, a Dinamarca e os Países Baixos.

Este anúncio foi feito pelo ministro da Defesa alemão, que chegou esta terça-feira a Kiev para uma visita surpresa, e surge na sequência da decisão, tomada em janeiro, em que a Alemanha enviará também os Leopard 2, depois de semanas de impasse político.

Os Leopard 1 são um modelo anterior aos Leopard 2, menos modernizados e mais antigos. Kiev vai receber estes tanques no verão, mas a maioria só seguirá no próximo ano.

O envio será feito "por fases", e, até ao verão, Kiev receberá pelo menos 20 ou 25 exemplares, declarou Pistorius na capital ucraniana.

Em finais deste ano, o objetivo é fornecer pelo menos 80 tanques Leopard 1 a Kiev e, até ao primeiro ou segundo trimestres de 2024, os aliados pretendem entregar mais 80 tanques, uma quantidade suficiente para armar três batalhões, acrescentou o novo ministro da Defesa alemão.

Pistorius indicou ainda que a formação de 600 oficiais ucranianos na utilização desses blindados já começou.

Esta foi a primeira deslocação de Boris Pistorius a Kiev desde que assumiu o cargo no mês passado. O ministro alemão foi recebido pelo homólogo ucraniano e, mais tarde, também se encontrou com o Presidente Zelensky e com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.