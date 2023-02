Zelensky convidado para estar presencialmente em cimeira do Conselho Europeu

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi convidado para participar presencialmente numa cimeira do Conselho Europeu, revelou fonte oficial do organismo, estando a próxima agendada para quinta e sexta-feira em Bruxelas.

"O presidente do Conselho Europeu [Charles Michel] convidou o Presidente Zelensky para participar presencialmente numa futura cimeira do Conselho Europeu", anunciou o porta-voz do Conselho, Barend Leyts, na rede social Twitter.

O porta-voz acrescentou que "por razões de segurança, não serão disponibilizadas informações adicionais".