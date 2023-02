Zelensky visita Reino Unido e encontra-se com Sunak

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desloca-se esta quarta-feira para o Reino Unido, onde se irá encontrar-se com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Esta é a primeira vez que Zelensky visita o país desde o início da guerra com a Rússia e a segunda vez que sai do território ucraniano.

Além do encontro em Downing Street - residência oficial do primeiro-ministro -, o Presidente irá ainda discursar no Parlamento britânico e visitar as tropas ucranianas que estão no Reino Unido.

Esta quarta-feira, o Governo britânico vai também anunciar novas sanções à Rússia, devido aos sucessivos bombardeamentos ao território ucraniano.

É possível que Zelensky voe para Bruxelas, afim de participar na Cimeira do Conselho Europeu. O evento decorre entre quinta e sexta-feira.

Zelensky vai ou não a Bruxelas?

A viagem do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Bruxelas poderá vir a ser cancelada. Em causa estão preocupações com a segurança do Presidente Ucraniano.

A viagem deveria ter sido planeada em segredo, mas o Partido Popular Europeu divulgou o encontro nas redes sociais. A publicação do partido foi apagada minutos depois.

Entretanto, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apontou o Parlamento Europeu como responsável pela divulgação precoce da viagem.