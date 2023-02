Um dia depois da tragédia que abalou a Turquia e a Síria, o número de vítimas continua a aumentar, mas também há cada vez mais ajuda a chegar.

Da União Europeia foram já 17 os países que responderam prontamente, incluindo Portugal, que enviará esta quarta-feira para a Turquia uma força conjunta portuguesa de busca e salvamento, composta por 53 homens e seis cães.

Também a Ucrânia anunciou ajuda, nomeadamente o envio para a Turquia de um grupo de 87 socorristas. "O Ministério do Interior e os Serviços para as Situações de Emergência enviaram para a Turquia uma equipa combinada de busca e salvamento integrada por 87 pessoas", dez delas pilotos de aviões e de veículos, anunciou o Governo ucraniano no portal oficial na Internet.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ter falado ao telefone com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, tendo expressado condolências pela "horrível tragédia que atingiu o povo turco".