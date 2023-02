Sismo na Turquia e Síria

Turquia declara estado de emergência durante três meses após sismo

Francisco Seco

As 10 províncias turcas mais afetadas pelo sismo de segunda-feira estarão em estado de emergência por três meses, anunciou o Governo. Para além disso, todas as escolas do país estarão encerradas pelo menos até 13 de fevereiro.