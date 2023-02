Prédios continuam a desabar mais de 24 horas após sismo na Turquia e Síria

Há centenas de edifícios que continuam a desabar mais de 24 horas depois do sismo na Turquia e na Síria. As autoridades dizem que, entre os dois países, há quase seis mil prédios que colapsaram.

Novas imagens mostram os edifícios a desabar como castelos de cartas.

Os efeitos dos abalos mais fortes e das dezenas de réplicas estão a deixar centenas de prédios em situação de risco. E na Turquia e na Síria há ruas inteiras onde não ficou um edifício de pé.

Para além dos prédios residenciais, o sismo também destruiu locais emblemáticos e históricos em 10 províncias do sul da Turquia, que estão irreconhecíveis. Foram os casos de uma mesquita com séculos de história - e que tinha sofrido obras de restauro no ano passado - e também o castelo de Gaziantep, com dois mil anos, que ficou muito danificado.

Outro edifício a ruir foi o maior hotel da cidade turca de Metalya. Tinha oito andares e desapareceu em poucos segundos.

Sismo na Turquia e Síria já fez mais de 5.000 mortos

O sismo de magnitude 7,8 que atingiu na segunda-feira a região da Turquia e da Síria já provocou mais de 5.000 mortos.

Na Turquia, segundo dados avançados pelo vice-presidente Fuat Oktay, o número de vítimas mortais subiu para 3.419 e estão já contabilizados 20.534 feridos. Do outro lado da fronteira, na Síria, há registo de 1.602 mortos.

Vários países disponibilizaram equipas de salvamento que estão no terreno para ajudar no processo de resgate. As autoridades lutam contra o tempo para encontrar e retirar dos escombros os sobreviventes, mas lutam contra as condições adversas – nomeadamente as baixas temperaturas e as mais de 200 réplicas que se têm sentido na região.