Bebé síria encontrada entre os escombros do sismo já saiu do hospital

A bebé síria encontrada na segunda-feira com vida entre os escombros do terramoto já saiu do hospital e está em estado estável.

A criança está agora aos cuidados de um tio, depois de a mãe, que estava grávida, e dos dois irmãos não terem sobrevivido ao sismo que atingiu a Síria e a Turquia.

A família de Raghad Ismail, de um ano, já era deslocada de uma cidade síria, a mais de 150 quilómetros, devido à guerra civil, que dura há quase 12 anos.

Mais de 5.000 pessoas foram encontradas mortas após o sismo, de magnitude 7,8 na escala de Richter, que destruiu milhares de edifícios.

As equipas de resgate têm retirado mais corpos dos escombros dos edifícios que colapsaram, o que poderá levar o número de vítimas mortais a aumentar.