Sismo na Síria: o momento do resgate de um bebé acabado de nascer

Um recém-nascido foi resgatado dos escombros de um edifício em Aleppo, na Síria. Nasceu pouco depois do sismo que abalou a região. A mãe morreu após dar à luz. Alertamos que as imagens podem chocar.

No vídeo do momento do resgate é possível ver um homem transportar a criança acabada de nascer nos braços. Pouco depois, um segundo homem atira uma toalha para cobrir o recém-nascido. Ao fundo, veem-se os destroços do edifício que desmoronou devido ao sismo.