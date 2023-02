Sismo na Turquia: o antes e depois de três edifícios históricos

A violência do terramoto desta segunda-feira na Turquia destruiu habitações, estradas, aeroportos e edifícios históricos.

As imagens da Mesquita de Yeni revelam a violência do abalo. O edifício tinha sido danificado num sismo há mais de 100 anos e as obras de restauro terminaram no ano passado.

O maior Hotel de Metalya também colapsou. O edifício de oito andares, no centro da cidade, com mais de meio milhão de habitantes, ficou totalmente destruído.

O Castelo de Gaziantep foi, parcialmente, destruído. É um castelo romano com mais de 2 mil anos.

O número de vítimas mortais na sequência do sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria, não para de aumentar.

Para já, quer o ministro da Administração Interna, quer o Presidente Marcelo, garantem não ter informação de portugueses entre as vítimas.