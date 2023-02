Sismo na Turquia: Atsu foi encontrado e está hospitalizado com dificuldades respiratórias

Era guarda-redes do Malatyaspor da segunda divisão turca, tinha 28 anos e foi encontrado sem vida.

As competições desportivas estão suspensas na Turquia e há atletas desaparecidos, sendo que alguns já foram encontrados sem vida.

O treinador da equipa disse que tinha dado folga aos jogadores e que muitos deles não estavam na cidade, mas Eyup estava.

Ele e Baris Basdas, o defesa de 33 anos saltou do segundo andar da sua casa e feriu-se gravemente num pé, acabando por ser transportado para o hospital e conseguir salvar-se.

Os portugueses e Atsu

Na Turquia estão vários jogadores portugueses ou que passaram por Portugal. Um dos casos mais preocupantes é o de Christian Atsu. O antigo jogador do FC Porto esteve desaparecido na cidade de Hatay, uma das mais afetadas. O jogador estava debaixo dos escombros do local onde se encontrava a equipa do Hatayspor.

Christian Atsu está internado num hospital com ferimentos no pé direito e dificuldades respiratórias, mas o diretor desportivo e o tradutor do clube continuam desaparecidos.

O português Rúben Ribeiro e o cabo-verdiano Zé Luís, que jogam na mesma equipa, estão em segurança.

Outro português, Miguel Cardoso, que joga no Kayserispor, também se encontra fora de perigo, mas revelou que a mulher e os filhos sentiram o sismos e tiveram de sair de casa durante a madrugada.

Competições desportivas suspensas

A imprensa turca tem avançado que existem dezenas de desportistas desaparecidos.

A equipa de voleibol do Anatólia oriental estará soterrada nos escombros de um hotel em Malatya, onde estavam hospedados e há outras equipas e atletas na mesma situação.

O ministro da juventude e dos desportos da Turquia, Mehmet Muharrem Kasapoglu informou que todas as competições nacionais estão canceladas até novo aviso.

Um sismo de 7,8 na escala de Richter e uma réplica de 7,5 afetaram o sul da Turquia e o norte da Síria , tendo sido sentidos ainda no Líbano, Chipre e Israel.

Por volta das 04:17 horas locais (02:17 em Lisboa) a terra também tremeu em Israel, tal como revela o correspondente da SIC. Acrescenta que um segundo abalo de 6,7 na escala de Richter foi sentido oito horas depois.