Horas depois do primeiro terramoto de 7,8, um novo sismo, de magnitude 7,5 na escala de Richter, atingiu o sudeste da Turquia. O momento deste segundo abalo foi registado em direto por uma televisão turca.



O repórter estava a descrever a situação na cidade Malatya quando um edifício colapsa.

É visível (e audível) o pânico e aflição no local nos momentos seguintes. As poucas pessoas que estão no local tentam escapar como podem dos destroços do prédio que são projetados.



A dado momento surge uma mulher e os filhos. Sem pensar duas vezes, o repórter dirige-se a eles para ajudá-los a sair do local e chega mesmo a carregar ao colo uma menina.

Segundo o serviço norte-americano, este terramoto ocorreu às 13:24 (10:24 em Lisboa). O epicentro foi localizado a quatro quilómetros da cidade turca de Ekinözü e teve origem a uma profundidade de 10 quilómetros.