Forte réplica registada na Turquia: o relato do correspondente da SIC

Várias réplicas têm sido registadas após o sismo desta madrugada na Turquia, a maior com magnitude de 7,5 na escala de Richter aconteceu horas depois do primeiro grande abalo de 7,8, às 4:00 da manhã, hora local.

O correspondente da SIC explica que esta réplica, sentida em todo o país, é mais um sério revés para as equipas de socorro e resgate.

José Pedro Tavares explica que "uma tempestade invernal" está a afetar grande parte do país, com baixas temperaturas e neve a cair também em algumas das cidades mais afetadas, o que torna as operações de regate e salvamento mais complexas e difíceis.