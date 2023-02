Sismo na Turquia era esperado. A "surpresa" foi a intensidade do abalo

Os sismólogos previam a ocorrência de um terramoto na região da Turquia. Esta região é propícia a sismos porque se faz o encontro de três placas tectónicas. Apesar das previsões, a intensidade acabou por ser acima do esperado. O abalo foi inclusivamente registado nos equipamentos em Portugal.

“Este sismo não foi propriamente uma surpresa, no sentido de que já se realizou um exercício no quadro do sistema regional de alerta de tsunamis em que previa a possibilidade de um sismo nesta região”, explica Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

No entanto, o especialista sublinha que o sismo atualmente registado corresponde a uma magnitude superior ao que até agora tinha sido registado na região. “Até agora, o sismo de maior energia que tinha sido aqui gerado correspondia a uma magnitude de 7,4, nós agora temos 7,8 que significa muito mais energia disponível”, afirma.

Miguel Miranda diz ainda que os sismos e a suas réplicas foram sentidas nos sismógrafos portugueses.