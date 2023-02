Costa tem uma prenda para Zelensky (e é bem portuguesa)

Trata-se da fotografia de uma obra do artista português Vhils em Kiev. A obra é um tributo a Serhiy Nigoyan, o primeiro ativista morto nos protestos pró-europeus da Praça Maidan, em janeiro de 2014.

O primeiro-ministro português, António Costa, revelou no Twitter que ofereceu uma prenda ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Conselho Europeu em Bruxelas.

Zelensky esteve esta quinta-feira em Bruxelas no âmbito de um périplo europeu que incluiu passagens na quarta-feira por Londres e Paris, tendo discursado numa sessão extraordinária do Parlamento Europeu e participado numa reunião, também extraordinária, do Conselho Europeu.

No Conselho Europeu, o Presidente da Ucrânia insistiu na necessidade de os Estados-membros da União Europeia cooperarem com o país a uma velocidade superior à da Rússia e pediu sanções contra a energia nuclear russa.

Zelensky afirmou ainda que a adesão do país à União Europeia "é o caminho para casa" e que a Ucrânia partilha o "modo de vida europeu" com os restantes 27 Estados-membros.