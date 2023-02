"Este não avanço representa uma derrota da própria Rússia"

Os comentadores da SIC Germano Almeida e Mónica Dias analisam as últimas ocorrências da guerra na Ucrânia. Esta sexta-feira realizou-se a conferência de segurança em Munique, sem a presença da Rússia pela primeira vez.

A Conferência de Segurança de Munique teve um tópico central: a Ucrânia, com discurso de Zelensky. Tendo isso em conta, seria natural a ausência da Rússia.

Ao recordar a conferência de 2007, a comentadora Mónica Dias esclareceu que o Ocidente devia ter previsto e precavido as intenções da Rússia, algo que será tarde demais, agora.

No que diz respeito ao discurso de Zelensky, Mónica Dias realça, de novo, a sobriedade com que o Presidente ucraniano fala, tendo comparado a guerra entre Ucrânia e Rússia como a luta de David e Golias, respetivamente.

O Presidente Francês, Emmanuel Macron, também discursou e mudou a sua perspetiva no que diz respeito aos apoios à Ucrânia, segundo Germano Almeida ao reforçar que é preciso garantir meios para derrotar a Rússia.

"Acima de tudo, identifico uma evolução do Presidente francês que, depois de um fase inicial de alguma hesitação no apoio, está agora do lado de acelerar a ajuda à Ucrânia (…). Macron fala da necessidade de avançar com uma Europa esforçada em reforçar a industria da guerra.", evidenciou.