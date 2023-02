Encontro entre Putin e Lukashenko: "Juntando os nossos esforços, criaremos sinergia"

O Presidente russo recebeu esta sexta-feira o líder da Bielorrússia em Moscovo para conversarem sobre a expansão da cooperação militar e económica com a aproximação de um ano de guerra na Ucrânia.

A Rússia tem mantido tropas e armas na Bielorrússia desde que começou a invasão à Ucrânia. Os dois países também têm realizado regularmente exercícios conjuntos como parte da aliança militar.

Esta sexta-feira, o Presidente bielorrusso indica que o país está disponível para ajudar a Força Aérea russa.

"Pelo que o Governo bielorrusso me reportou, a indústria de aviação está pronta para começar a produzir o avião MiG-25, que provou a sua eficiência na Ucrânia", indica Lukashenko.

O Presidente Putin observou que a Bielorrússia preservou os bens industriais da era soviética, acrescentando que o país oferece boas oportunidades para programas de fabrico conjunto.

"Ao juntarmos os nossos esforços, criaremos sinergia", disse Putin. "Poderá ser muito eficiente em alguns setores e trazer bons resultados tanto para a Bielorrússia como para a Rússia".

Ao saudar a importância dos laços de defesa com a Rússia e ao expressar apoio à ação do Kremlin na Ucrânia, Lukashenko salientou que apenas enviará tropas bielorrussas para a Ucrânia se o seu país for atacado.