Primeiro grupo de soldados ucranianos conclui treino com forças dos EUA

Um primeiro grupo com mais de 600 soldados ucranianos concluiu o seu treino fornecido pelos Estados Unidos, que incluiu manobras em larga escala que podem ajudar a Ucrânia nas próximas operações contra a Rússia, divulgou esta sexta-feira o Pentágono.

"Esta semana, um primeiro batalhão ucraniano completou o treino de armas combinadas no M2 Bradley [infantaria blindada]", numa base dos EUA na Alemanha, destacou o porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano, o general Pat Ryder, em comunicado.

Os Estados Unidos concordaram em fornecer mais de 100 veículos Bradley à Ucrânia, que deve lançar uma contraofensiva dirigida às tropas russas nos próximos meses.

"Cerca de 635 ucranianos completaram as aproximadamente cinco semanas de treino, que incluíam tarefas básicas de soldado, como tiro ao alvo, mas também treino médico", acrescentou Pat Ryder.

Um batalhão mecanizado e um batalhão de artilharia começou a treinar há duas semanas, e outros dois batalhões devem começar na próxima semana.

Os Estados Unidos, que já treinaram soldados ucranianos para o uso de várias armas entregues a Kiev, anunciaram a expansão do seu programa de treino no final do ano passado.

Esse tipo de formação estava a decorrer na Ucrânia antes de a Rússia invadir o país vizinho, em fevereiro de 2022.