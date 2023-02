Primeira-ministra de Itália visita Kiev

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, chegou esta terça-feira a Kiev para se encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, horas depois de anunciar a continuação do apoio militar à Ucrânia.

Citada pela agência Reuters, a chefe do Governo italiano disse ser uma "honra" visitar a Ucrânia, onde foi recebida por oficiais que levavam ramos de flores.

A líder italiana deverá visitar as cidades de Bucha e Irpin, no norte de Kiev, antes do encontro com Zelensky.

"Estou aqui para perceber as necessidades de um povo que luta pela sua liberdade. É sempre diferente ver as coisas com os teus próprios olhos e eu acho que ajuda isso ajuda os italianos a perceberem", disse Meloni.

A viagem acontece um dia depois da visita do Presidente norte-americano, Joe Biden, à capital ucraniana.

Meloni, que assumiu o cargo em outubro, disse várias vezes que queria ir a Kiev antes do primeiro aniversário a invasão da Rússia à Ucrânia, a 24 de fevereiro.