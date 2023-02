Vladimir Putin volta a falar ao país

Esta quarta-feira, as atenções estão novamente centradas em Moscovo. O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursa num comício no Estádio Nacional, onde estão cerca de 200 mil pessoas.

É esperada uma espécie de mensagem de propaganda política. À semelhança do que aconteceu na terça-feira, o Presidente russo deverá voltar a mostrar a intenção de continuar a conquistar territórios na Ucrânia.

Além disso, Putin deverá insistir nos avisos ao Ocidente, principalmente para os EUA.

O comício em Moscovo deverá durar cerca de cinco horas.

Relações entre a Rússia e a China

Antes de marcar presença neste evento, Vladimir Putin encontrou-se com o representante da diplomacia da China.

Durante o encontro no Kremlin, Wang Yi reforçou a ideia de que as relações entre a China e a Rússia não serão influenciadas por outros países e Putin disse que a ligação entre os dois países será aprofundada.

O Presidente chinês Xi Jinping deverá visitar Moscovo em breve. O encontro na capital russa deverá realizar-se em abril ou maio. De acordo com as fontes do jornal norte-americano Wall Street Journal , o encontro fará parte de um esforço para negociações sobre a paz na Ucrânia e permitirá à China reiterar os apelos para que não sejam usadas armas nucleares.

O Presidente russo admitiu, esta quarta-feira, estar ansioso por se encontrar com Xi Jinping, e defendeu que a cooperação entre os dois países contribui para estabilizar a situação internacional.

“Claro que estamos ansiosos pela visita de Xi à Rússia, já concordámos com antecedência”.

"As relações internacionais são hoje complicadas (...) Neste contexto, a cooperação (...) entre a China e a Rússia é de grande importância para a estabilização da situação internacional", disse Putin, ao dar as boas-vindas a Wang no Kremlin, sede da presidência russa.

Putin raramente recebe funcionários estrangeiros que não sejam chefes de Estado, e este encontro sublinhou os laços especiais entre Moscovo Pequim, segundo a agência francesa AFP.