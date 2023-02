Guerra Rússia-Ucrânia

Santos Silva diz que a Ucrânia tem o "dever de se defender pelas armas"

No arranque do debate temático parlamentar sobre a situação na Ucrânia, no dia em que se assinala 1 ano de guerra, o presidente da Assembleia da República defendeu que "as nações civilizadas" têm de "apoiar quem se defende" e condenar quem agride.