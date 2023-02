Zelensky confia na "invencibilidade" da Ucrânia: "Sabemos que este será o ano da nossa vitória"

Assinala-se esta sexta-feira um ano desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já assinalou a data através de uma declaração divulgada esta manhã e também num discurso durante uma cerimónia religiosa que aconteceu em Kiev. Zelensky diz que a Ucrânia vai vencer a guerra ainda este ano e lembra que os últimos 12 meses foram meses de dor, mas também de fé e de união.



Nessa cerimónia foram homenageados os militares em serviço e aqueles que morreram. Foram também entregues medalhas aos soldados e aos líderes militares, bem como às famílias das vítimas. Este dia vai ainda ser marcado por muitas outras cerimónias e vigílias em várias cidades ucranianas.

"Em 24 de fevereiro, milhões de nós fizeram uma escolha. Não uma bandeira branca, mas uma bandeira azul e amarela [da Ucrânia] . Não para fugir, mas para enfrentar. Confrontar o inimigo. Resistir e lutar", acrescentou.

O líder ucraniano sublinhou que “foi um ano de dor, tristeza, fé e união”.

"E este é um ano da nossa invencibilidade, sabemos que este será o ano da nossa vitória", salientou Zelensky numa mensagem de vídeo publicada na plataforma de mensagens Telegram.

Numa outra mensagem publicada também esta sexta-feira no seu site, o governante afirmou ter-se encontrado com altos responsáveis do exército para abordar a produção de armas no país.

"Abordámos a questão da produção e fornecimento de munições e armas. É claro que não posso revelar publicamente os pormenores desta questão. Mas este é um trabalho significativo. E congratulo-me por ouvir na reunião do alto comando militar que mesmo nestas condições temos o potencial apropriado", destacou.