Ucranianos em Portugal: centenas de alunos têm aulas no idioma de origem todas as semanas

A Associação de Ucranianos em Portugal diz que é fundamental para as crianças refugiadas manterem o contacto com a cultura do país, em guerra há quase um ano. Por isso é que todos os sábados, há centenas de alunos, a terem aulas no idioma de origem. Estivemos numa dessas escolas, onde a maior parte assume que quer voltar para a Ucrânia, mas só quando for seguro.

Alina tenta refazer a vida em Portugal, mas recusa-se a esquecer a cultura ucraniana. Todos os sábados faz questão de estar presente nas aulas em ucraniano, tal como os outros 170 colegas, mesmo que durante a semana frequente a escola portuguesa e se sinta integrada.

Não fala português, nem inglês, mas está a aprender. Os 15 anos que tem de vida foram vividos na região de Lugansk, onde os confrontos têm sido mais violentos. Ela e o pai aguentaram até agosto até que tiveram de fugir através da Rússia.

Os avós ficaram na Ucrânia, mas não conseguem falar com eles regularmente. Alina explica que os russos que dominam a zona onde vivia cortaram a internet e a televisão.

O espaço onde decorrem as aulas, que por coincidência, tem as cores da bandeira da Ucrânia, foi cedido pela Escola Pedro de Santarém, em Benfica.