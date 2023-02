Porque falharam os planos da Rússia na guerra contra a Ucrânia

A invasão da Ucrânia não correu como a Rússia planeava e os objetivos foram alterados devido a falhas no campo de batalha. De acordo com o Institute for the Study of War (ISW), a Rússia está a planear para muito em breve uma ofensiva em larga escala na Ucrânia, o mais tardar na primavera de 2023.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 como uma "operação militar especial".

O objetivo era avançar rapidamente pela Ucrânia para conquistar a capital Kiev e substituir o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por um governante fantoche. Oficialmente, Putin disse que o objetivo era "desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia".

Nas semanas iniciais da guerra na Ucrânia, as forças russas chegaram aos arredores de Kiev, mas receberam ordens para se reorganizarem e se concentrarem no sul e leste da Ucrânia. Desde então, as forças russas têm estado principalmente focadas na conquista da região leste de Donbass, compreendendo as províncias de Donetsk e Luhansk. Embora a Rússia tenha também realizado ataques aéreos em toda a Ucrânia, incluindo a capital Kiev.