A ameaça é real e as linhas de defesa têm estado a ser reforçadas em toda a fronteira com a Bielorrússia. Em Chernihiv, norte da Ucrânia, a região que faz fronteira com o país liderado pelo aliado de Putin, Aleksandr Lukashenko, foi ontem atacada por drones Kamikaze.

Nesta região, onde se sente algum nervosismo, foram cavadas novas trincheiras e minados campos e florestas. Os habitantes não querem reviver o que aconteceu no ano passado, quando Chernihiv foi uma porta de entrada às tropas russas.