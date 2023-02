Emissoras russas emitem alerta de ataque aéreo e a culpa é de um grupo de hackers

Um ataque levado a cabo por piratas informáticos fez com que algumas emissoras de rádio e canais de televisão russos emitissem, esta terça-feira, um falso alerta de ataque aéreo.

“Na sequência da invasão aos servidores de emissoras de rádio e canais de televisão, foi veiculada informação sobre um alerta de ataque aéreo em algumas regiões do país”, anunciou o Ministério para Situações de Emergência russo, acrescentando: “A informação é falsa e não corresponde à realidade”.

Entre as cidades onde foram transmitidas os falsos alarmes está a Crimeia, região da Ucrânia anexada em 2014 pela Rússia. Na televisão regional foi exibida uma imagem de um homem a correr para abrigos com a seguinte mensagem a acompanhar: “Todos para o abrigo, agora”.

Na rádio foi emitido um som de uma sirene seguido de uma declaração a dizer: “Atenção, atenção. Alerta de ataque aéreo. Abriguem-se agora. Atenção, atenção. Ameaça de míssil”.

A Gazprom Media, que opera várias estações de televisão regionais, anunciou que foi “atacada” num comunicado.

“Os ataques à nossa rede estão a tornar-se parte do nosso trabalho diário”, declarou a empresa.

O episódio de hoje não é único. Várias estações de rádio emitiram avisos semelhantes na semana passada. Sites de grupos de televisão também estiveram em baixo durante o discurso à nação de Vladimir Putin.

Na semana passada, no dia em que se assinalou um ano de guerra na Ucrânia, Zelensky anunciou uma contraofensiva à Rússia. As autoridades de Kiev revelaram que a estratégia passa por atacar com mais força, a maiores distância, pelo ar, terra, mar e no ciberespaço.