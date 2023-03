De olho na adesão à UE, Zelensky anuncia combate à corrupção

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitou este sábado a cidade ucraniana de Lviv, onde se encontrou com Volodymyr Zelensky. Metsola defendeu que devem ser dadas mais armas à Ucrânia, o Presidente ucraniano aproveitou para anunciar um novo programa para combater a corrupção no país. Uma das exigências para aderir à União Europeia.

No terreno, os combates continuam em Bakhmut. Os ucranianos garantem que as forças russas ainda não controlam a cidade que fica na região do Donbass. Este sábado, a Rússia divulgou imagens do ministro da Defesa na região do Donbass, controlada quase na totalidade pelos russos, a condecorar oficiais.

Do outro lado do país, em Lviv, Volodymyr Zelensky voltou a receber mais uma demonstração de apoio. Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, lembrou a ajuda que a Europa está a dar à Ucrânia, mas admitiu que é preciso fazer mais.

“A Ucrânia precisa de armas para se defender. (...) Se queremos uma Europa em segurança, precisamos de ter uma Ucrânia segura. (...) Assim, são precisas mais armas”, afirmou Roberta Metsola.

Metsola assumiu ainda que espera que as negociações referentes à adesão da Ucrânia à União Europeia comecem ainda este ano e foi com esse objetivo que Zelensky anunciou um novo programa para combater a corrupção no país.

Entretanto, este domingo começará um recolher obrigatório das 23:00 às 05:00 em várias regiões da Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Tudo por causa da ameaça de ataques aéreos. O recolher obrigatório estará em vigor pelo menos até ao dia 12 de março.