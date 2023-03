Guerra Rússia-Ucrânia

Guterres em Kiev para negociar "acordo crucial, tanto para a Ucrânia para a Rússia", de exportação de cereais

A análise do comentador da SIC, Germano Almeida, à situação no terreno na guerra na Ucrânia, a visita do secretário-geral da ONU António Guterres a Kiev e a importância do acordo de exportação de cereais.