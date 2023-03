Acordo dos cereais continua em negociação e ONU quer extensão por 120 dias

As Nações Unidas (ONU) indicaram esta quinta-feira que continuam as negociações em torno dos acordos de exportação de cereais da Ucrânia e Rússia, recordando que as prorrogações previstas são de 120 dias.

O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, sublinhou esta quinta-feira no seu briefing diário à imprensa que o próprio texto do acordo é claro quando prevê que as prorrogações são por 120 dias, apesar de a Rússia ter concordado em fazê-lo por apenas 60 dias."O acordo é público, é um documento aberto", disse Dujarric, que confirmou que as conversações entre as partes continuam.

A iniciativa dos cereais do Mar Negro - dois acordos originalmente firmados no verão passado pela Ucrânia e pela Rússia, com a mediação da Turquia e das Nações Unidas - foi prorrogada pela última vez em novembro e expiraria no próximo sábado, se não se chegasse a um consenso.

Rússia anunciou extensão por 60 dias do pacto, mas Ucrânia e Turquia pedem extensão de 120 dias

Esta semana, após negociações em Genebra, Moscovo anunciou que o pacto seria estendido por 60 dias, mas tanto a Ucrânia quanto a Turquia disseram que uma extensão de 120 dias ainda está em cima da mesa.

"Iniciamos as negociações com a ideia de estender o corredor de cereais por mais 120 dias, de acordo com a primeira declaração do acordo", disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, na quarta-feira, confiante de que o assunto "pode ser resolvido positivamente em pouco tempo".

Tanto a Turquia quanto a ONU insistiram na importância de manter esse acordo para permitir que cereais e outros produtos continuem a sair dos portos ucranianos, evitando uma crise alimentar global. A Rússia insiste que, embora tenha cumprido todos os compromissos do pacto, o mesmo não aconteceu com as promessas que lhe foram feitas para facilitar as suas exportações de alimentos e fertilizantes.

Apesar dos progressos, Rússia continua a enfrentar dificuldades

A ONU admite que, apesar de muitos progressos, as vendas russas continuam a enfrentar dificuldades, sobretudo devido aos efeitos colaterais das sanções ocidentais. Embora os cereais não sejam alvo de sanções, as Nações Unidas apontaram que existem complicações devido aos sistemas de pagamento e à relutância de empresas privadas em participar nessas operações com Moscovo.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões ajuda alimentar

Neste momento, pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento. A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.173 civis mortos e 13.620 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.