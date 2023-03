Eslováquia vai enviar 13 caças MiG-29 à Ucrânia

"O Governo eslovaco aprovou o envio de 13 caças MiG-29 à Ucrânia. As promessas devem ser cumpridas e quando Zelensky pediu mais armas incluindo caças, eu disse que faríamos o possível. Ainda bem que há outros que estão a fazer o mesmo", escreveu Eduard Heger na rede social Twitter.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, anunciou esta sexta-feira que o país vai enviar 13 caças MiG-29 à Ucrânia e também vai fornecer parte do seu sistema de defesa antiaérea.

Polónia foi o primeiro país da NATO a aceder ao pedido da Ucrânia

Esta quinta-feira, a Polónia confirmou o envio de quatro caças MiG-29 para a Ucrânia nos próximos dias. O Presidente polaco garantiu que os aviões de combate, de fabrico soviético, estão totalmente operacionais.

Andrzej Duda deixou ainda a promessa de que está a ser preparada a transferência para Kiev de mais caças deste tipo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem repetido os apelos ao fornecimento de meios aéreos, mas a maioria dos aliados tem recusado.

A Polónia é o primeiro país da NATO a aceder ao pedido.