Polónia vai enviar quatro caças MiG-29 à Ucrânia nos próximos dias

A Polónia vai enviar quatro caças MiG-29 para a Ucrânia nos próximos dias. O Presidente polaco diz que os aviões de combate, de fabrico soviético, estão totalmente operacionais.

Andrzej Duda garante que está a ser preparada a transferência para Kiev de mais caças deste tipo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem repetido os apelos ao fornecimento de meios aéreos, mas a maioria dos aliados tem recusado.

A Polónia é o primeiro país da NATO a aceder ao pedido.

Os caças MiG-29 podem ajudar Kiev a ganhar balanço e assegurar vantagem sobre as forças russas, sobretudo para garantir uma melhor proteção do espaço aéreo, constantemente invadido pelos mísseis russos. Os ataques em larga escala têm atingido todo o território ucraniano e com indícios que irá continuar.

Polónia tem 29 aviões MiG-29

A Força Aérea polaca possui 29 aviões MiG-29, com seis dedicados a missões de treino avançado, e planeia substituir estes aparelhos pelos 50 aviões FA-50 comprados em 2022 à Coreia do Sul, segundo os dados oficiais.

Em fevereiro passado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, solicitou formalmente à Eslováquia a entrega de 14 caças MiG-29 que a Força Aérea mantém armazenados e sem utilizar desde 2022 por falta de manutenção, um trabalho que era assegurado por uma empresa russa.