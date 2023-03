Kiev confirma que acordo para exportar cereais é válido por mais 120 dias

O acordo entre a Rússia e a Ucrânia para prolongar o acordo sobre a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro é valido por 120 dias, revelou este sábado o Governo de Kiev, citado pela EFECOM.

"O acordo foi prorrogado por mais 120 dias", disse o ministro ucraniano do Desenvolvimento Comunitário, do Território e Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, na sua conta do Facebook.