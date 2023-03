Ataque com drones faz pelo menos 6 mortos em Kiev

Uma câmara de segurança registou um outro ataque russo, no momento em que um míssil atingiu um prédio de apartamentos em Zaporíjia. A explosão fez pelo menos um morto e dezenas de feridos, na cidade situada nas imediações da maior central nuclear da Europa. Contudo, Moscovo diz que foi provocada por um míssil, mas da defesa antiaérea ucraniana.

Na região de Donetsk, são as forças pró-russas que acusam os ucranianos de bombardeamento indiscriminado e da destruição da central de distribuição de água na capital separatista.

Esta quarta-feira, o ministro da Defesa russo condecorou os pilotos que intercetaram, na semana passada, um drone militar norte-americano no Mar Negro.

Para as Nações Unidas, o mais recente balanço denuncia uma degradação das condições de vida no leste da Ucrânia. Na região mais fustigada pelos constantes bombardeamentos russos há cada vez menos civis e sobrevivem em caves e abrigos subterrâneos à espera de ajuda que chega às povoações do Donbass.

O Presidente Zelensky já acusou a Rússia de não estar interessada na paz.