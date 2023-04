"A Rússia tem utilizado a questão dos cereais para responsabilizar o Ocidente"

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, reconhece os esforços de António Guterres em prol das exportações de alimentos e fertilizantes russos, mas diz que o acordo dos cereais chegou a um impasse e lamenta a falta de resultados.

Liliana Reis, professora de Relações Internacionais, analisa na SIC Notícias as declarações do chefe da diplomacia russa numa conferência de imprensa em Nova Iorque, durante o Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Liliana Reis destaque duas questões principais na análise a esta questão:

“Primeiro, as sanções por parte da União Europeia não acomodam questões alimentares, por um lado, por outro lado, as reivindicações de Lavrov e nomeadamente a falta de cumprimento em relação ao memorando de entendimento, prende-se sobretudo com elementos do setor privado, nomeadamente empresas seguradoras que começam a exigir mais garantias”.