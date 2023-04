Guerra Rússia-Ucrânia

Alemanha e Reino Unido intercetam três aviões militares russos sobre o Mar Báltico

US Department of Defense via AP

As forças aéreas da Alemanha e do Reino Unido enviaram jatos para identificar os aviões no âmbito da NATO na vigilância do espaço aéreo sobre os Estados bálticos - Letónia, Estónia e Lituânia.