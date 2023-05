Os Estados Unidos (EUA) suspeitam que os serviços de informação ucranianos estiveram por trás do ataque com drones ao Kremlin no início do mês. Esta conclusão será baseada em chamadas telefónicas intercetadas pelos norte-americanos.

A informação é avançada pelo jornal The New York Times, que cita oficiais americanos, que dizem não saber ao certo que unidade terá levado a cabo o ataque.

Também não é claro se o Presidente da Ucrânia, Volodymy Zelensky, sabia ou não.

De acordo com o The New York Times, o ataque fazia parte de uma série de operações secretas.

Os EUA intercetaram conversas ucranianas e comunicações russas.

As fontes falam numa organização pouco clara dos serviços ucranianos e, por isso, admitem que possam ser levadas a cabo operações sem o conhecimento do Governo.

Admitem também que militares ucranianos possam estar, por exemplo, por trás da morte de um blogger russo e dos recentes ataques a cidades russas perto da fronteira.

O ataque ao Kremlin aconteceu a 3 de maio. Causou apenas estragos no telhado do edifício.

O alegado envolvimento da Ucrânia no ataque não terá agradado a Washington. A Casa Branca teme uma possível escalada de conflito e que os Estados Unidos sejam apontados pela Rússia como culpados.