A barragem de Kakhovka, no Sul da Ucrânia, foi atacada e provocou a retirada de milhares de pessoas. Enquanto Moscovo e Kiev lançam acusações, várias pessoas se debruçam com a subida do nível das águas em Kherson. A reportagem é da Sky News, televisão britânica parceira da SIC.

A correspondente da Sky News, Alex Crawford, descreve como as cheias foram "desencadeadas" pela explosão na barragem ucraniana.