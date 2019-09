Primeira visita oficial dos Duques de Sussex desde que nasceu o primeiro filho ganhou atenção do mundo ao terceiro dia, com a visita à Fundação do arcebispo emérito e Nobel da Paz Desmond Tutu na Cidade do Cabo.

Um encontro que marca "os primeiros passos" de Archie na agenda da realeza britânica como “1.º ato oficial” do príncipe 7.º na linha de sucessão ao trono britânico.