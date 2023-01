"Na Sombra", a autobiografia do Principe Harry, já está disponível nas livrarias portuguesas. Um dos livros mais esperados do ano fala sobre o afastamento de Harry da monarquia britânica e a mudança para a Califórnia, em 2020.

Segundo esta versão de Harry, o mal estar na família real e as relações próximas com a imprensa já não são de agora. Com parte das receitas provenientes do livro, Harry pretende apoiar várias instituições de caridade inglesas.